Эксперты рекомендуют: идеальное время для покупки билетов на популярные летние направления

В Авиасейлс раскрыли, когда лучше и дешевле бронировать билеты

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из Aviasales провели анализ данных о запросах и покупках билетов на популярные летние направления и определили оптимальные временные рамки для приобретения авиабилетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Их исследование указывает, что наиболее выгодно приобретать билеты в Сочи за одну-три недели до вылета или за 100 дней и более заранее. Для Калининграда рекомендуется бронировать билеты за четыре недели до вылета или ранее. В случае с Санкт-Петербургом наилучшим временем для приобретения билетов является два месяца и более до вылета.

Оптимальное время для приобретения билетов на Баку — за четыре недели до вылета или ранее, на Ереван — за 100 дней до вылета или ранее, а на Стамбул — за месяц до вылета.