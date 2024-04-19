Эксперты рекомендуют: идеальное время для покупки билетов на популярные летние направления

Эксперты из Aviasales провели анализ данных о запросах и покупках билетов на популярные летние направления и определили оптимальные временные рамки для приобретения авиабилетов.
Их исследование указывает, что наиболее выгодно приобретать билеты в Сочи за одну-три недели до вылета или за 100 дней и более заранее. Для Калининграда рекомендуется бронировать билеты за четыре недели до вылета или ранее. В случае с Санкт-Петербургом наилучшим временем для приобретения билетов является два месяца и более до вылета.
Оптимальное время для приобретения билетов на Баку — за четыре недели до вылета или ранее, на Ереван — за 100 дней до вылета или ранее, а на Стамбул — за месяц до вылета.
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