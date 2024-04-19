Пикник не на обочине: где и как разводить костры во время пикника в 2024

Как и где можно разводить костры для пикника в 2024

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждую весну и летом россияне часто проводят время за приготовлением шашлыков, которые жарят в лесах, парках, на дачах и даже во дворах городских домов. Однако не всегда при этом соблюдаются законодательные нормы, что может испортить впечатление от пикника.

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Важно помнить, что разводить огонь можно не везде. Например, лесные пожары — обычное явление летом в некоторых регионах, и местные власти могут вводить противопожарные режимы, запрещающие разведение открытого огня частными лицами.

Если специального режима в регионе нет, костры можно разводить только на специально оборудованных участках в лесу, муниципальных парках, на дачах и во дворах домов, соблюдая требования противопожарной безопасности.

Приготовление шашлыков в лесу также имеет свои особенности, так как с момента схода снега и до поздней осени запрещено использовать открытый огонь на определенных участках лесных массивов.

В городских парках часто есть специально оборудованные площадки для пикников с мангалами, которые, как правило, необходимо бронировать заранее.

На даче также следует соблюдать определенные требования, например, минимальное расстояние между открытым огнем и дачными строениями.

Во дворе многоэтажного дома можно устраивать барбекю, только если двор оборудован специальной площадкой с установленным мангалом и необходимыми противопожарными инструментами.

За несоблюдение правил пожарной безопасности во время пикника предусмотрены административные и уголовные наказания, включая штрафы и даже лишение свободы в случае серьезных последствий.

Важно помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности при приготовлении пищи на свежем воздухе не только предотвращает наказание, но и защищает окружающую среду, человека и его имущество от непредсказуемых последствий возгораний и пожаров.