Российская туристка, побывавшая в Китае, выразила свое недоумение по поводу определенных аспектов жизни в этой стране, назвав их неприемлемыми для местного населения. Об этом она поделилась в своем персональном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен". Она обратила внимание, что в общественных туалетах Китая отсутствует даже мыло, не говоря уже о дозаторах для него.
"Разве это не вызывает удивления?" — отметила туристка. "Учитывая, что Китай — страна с высоким уровнем развития".
Она также добавила, что, несмотря на развитость страны, все еще существуют трущобы, где люди лишены собственных туалетов и душа. Эти районы соседствуют с роскошными высотными зданиями, где паркуются дорогие иномарки.
"Мне трудно даже представить, как это — жить в таких условиях," — призналась блогерша.
Она также удивилась наличию сушилок для белья на улицах Китая и отметила, что из-за отсутствия центрального отопления в квартирах местные жители вынуждены выставлять свои вещи на всеобщее обозрение.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.