Темная сторона Китая: путешественница раскрывает реальность жизни

Туристка рассказала про "позорные" особенности Китая

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, побывавшая в Китае, выразила свое недоумение по поводу определенных аспектов жизни в этой стране, назвав их неприемлемыми для местного населения. Об этом она поделилась в своем персональном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен". Она обратила внимание, что в общественных туалетах Китая отсутствует даже мыло, не говоря уже о дозаторах для него.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Разве это не вызывает удивления?" — отметила туристка. "Учитывая, что Китай — страна с высоким уровнем развития".

Она также добавила, что, несмотря на развитость страны, все еще существуют трущобы, где люди лишены собственных туалетов и душа. Эти районы соседствуют с роскошными высотными зданиями, где паркуются дорогие иномарки.

"Мне трудно даже представить, как это — жить в таких условиях," — призналась блогерша.

Она также удивилась наличию сушилок для белья на улицах Китая и отметила, что из-за отсутствия центрального отопления в квартирах местные жители вынуждены выставлять свои вещи на всеобщее обозрение.