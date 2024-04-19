Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подборка сортов кабачков
Как обеспечить правильный уход за ногами, чтобы избежать появления мозолей
The Sun: гражданин Конго признался в изнасиловании 15-летней девочки
Елена Воробей опровергла слухи об её участии в украинской вечеринке
Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах всех двигателей Renault Logan и Sandero
Подозреваемых в убийстве Кирилла Ковалева задержали в Запорожской области
Диетолог Соломатина: лучший вариант маринада шашлыка – ананас, клюква и брусника
CNN: Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары
Гриб рейши: лечебные свойства
Россия — магнит для иностранцев: увеличение числа посетителей на фоне западной демонизации

Россия стала привлекательной для иностранных туристов

1:15
Туризм

В январе — марте 2024 года число иностранных туристов, посетивших Россию, возросло на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 2,03 миллиона человек, следует из данных Росстата.

Россия стала привлекательной для иностранных туристов
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Наибольший турпоток в РФ, исключая страны СНГ, зафиксирован из:

  • Абхазии (750 тысяч поездок)
  • Китая (477 тысяч)
  • Монголии (287 тысяч)
  • Южной Осетии (169 тысяч)
  • Грузии (117 тысяч)

Среди стран Евросоюза чаще всего туристы приезжают из:

  • Эстонии (107 тысяч)
  • Германии (98 тысяч)
  • Финляндии (66 тысяч)

Заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы, выступая от фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ", считает, что рост туристической привлекательности России частично заслуга правительства.

"Несмотря на усилия западных стран по демонизации России и попытки запугать иностранных туристов, чтобы они не посещали нашу страну, Россия остается привлекательным направлением для граждан многих иностранных государств”, — подчеркнул он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
Соседов возвращается в шоу "Суперстар!" после увольнения с телеканала НТВ
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада Любовь Степушова Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Последние материалы
Подборка сортов кабачков
Как обеспечить правильный уход за ногами, чтобы избежать появления мозолей
The Sun: гражданин Конго признался в изнасиловании 15-летней девочки
Елена Воробей опровергла слухи об её участии в украинской вечеринке
Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах всех двигателей Renault Logan и Sandero
Подозреваемых в убийстве Кирилла Ковалева задержали в Запорожской области
Россия стала привлекательной для иностранных туристов
Диетолог Соломатина: лучший вариант маринада шашлыка – ананас, клюква и брусника
CNN: Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары
Гриб рейши: лечебные свойства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников