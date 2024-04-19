Россия — магнит для иностранцев: увеличение числа посетителей на фоне западной демонизации

В январе — марте 2024 года число иностранных туристов, посетивших Россию, возросло на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 2,03 миллиона человек, следует из данных Росстата.
Наибольший турпоток в РФ, исключая страны СНГ, зафиксирован из:
Среди стран Евросоюза чаще всего туристы приезжают из:
Заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы, выступая от фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ", считает, что рост туристической привлекательности России частично заслуга правительства.
"Несмотря на усилия западных стран по демонизации России и попытки запугать иностранных туристов, чтобы они не посещали нашу страну, Россия остается привлекательным направлением для граждан многих иностранных государств”, — подчеркнул он.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.