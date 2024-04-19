Россия — магнит для иностранцев: увеличение числа посетителей на фоне западной демонизации

Россия стала привлекательной для иностранных туристов

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В январе — марте 2024 года число иностранных туристов, посетивших Россию, возросло на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 2,03 миллиона человек, следует из данных Росстата.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Наибольший турпоток в РФ, исключая страны СНГ, зафиксирован из:

Абхазии (750 тысяч поездок)

Китая (477 тысяч)

Монголии (287 тысяч)

Южной Осетии (169 тысяч)

Грузии (117 тысяч)

Среди стран Евросоюза чаще всего туристы приезжают из:

Эстонии (107 тысяч)

Германии (98 тысяч)

Финляндии (66 тысяч)

Заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы, выступая от фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ", считает, что рост туристической привлекательности России частично заслуга правительства.

"Несмотря на усилия западных стран по демонизации России и попытки запугать иностранных туристов, чтобы они не посещали нашу страну, Россия остается привлекательным направлением для граждан многих иностранных государств”, — подчеркнул он.