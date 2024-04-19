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Туристический ад в Дубае: россияне третий день находятся в аэропорту в ожидании вылета — без питания и информации

Россияне устроили митинг в аэропорту Дубая, требуя отправить их домой

0:48
Туризм

В аэропорту Дубая российские туристы организовали мероприятие протеста. Они громко выкрикивали: "Хотим домой!" и аплодировали.

Россияне устроили митинг в аэропорту Дубая, требуя отправить их домой
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пассажиры авиакомпании Emirates уже третий день задерживаются в ожидании вылета в Россию. Перевозчик не реагирует на их просьбы, выдав лишь один ваучер на питание в ресторане "Макдональдс", где, по утверждениям очевидцев, не хватает еды.

Уже имели место случаи голодных обмороков. По словам пассажиров, у многих из них заканчиваются деньги, их не проинформировали о времени вылета, а местонахождение багажа остаётся неизвестным.

Собрание длилось около полутора часов. В результате появился сотрудник полиции, который запечатлел всё на видео и покинул место событий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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