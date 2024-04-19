Туристический ад в Дубае: россияне третий день находятся в аэропорту в ожидании вылета — без питания и информации

В аэропорту Дубая российские туристы организовали мероприятие протеста. Они громко выкрикивали: "Хотим домой!" и аплодировали.
Пассажиры авиакомпании Emirates уже третий день задерживаются в ожидании вылета в Россию. Перевозчик не реагирует на их просьбы, выдав лишь один ваучер на питание в ресторане "Макдональдс", где, по утверждениям очевидцев, не хватает еды.
Уже имели место случаи голодных обмороков. По словам пассажиров, у многих из них заканчиваются деньги, их не проинформировали о времени вылета, а местонахождение багажа остаётся неизвестным.
Собрание длилось около полутора часов. В результате появился сотрудник полиции, который запечатлел всё на видео и покинул место событий.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.