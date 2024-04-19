Море — отдых номер 1: вот куда россияне предпочитают отправиться этим летом — SuperJob

Опрос: каждый четвертый россиянин хочет поехать летом на море

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждая третья женщина в России мечтает об отдыхе на море, в то время как только каждый пятый мужчина разделяет эту мечту, согласно опросу, проведенному SuperJob и озвученному в "Газета.Ru".

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Из числа опрошенных 26% считают, что летний отпуск лучше провести у моря, 15% предпочли бы остаться дома, а 12% предпочли бы отправиться на дачу или в деревню.

8% респондентов считают, что отпуск лучше провести в России, 6% предпочли бы отдых за рубежом, при этом по 1% выделили такие направления, как Турция, Египет и страны Азии. Каждый двадцатый опрошенный рекомендовал отдыхать на природе. 3% предпочли бы отдыхать в Крыму или на курортах Краснодарского края. 2% высказали желание провести отпуск вдали от людей, и еще 2% советовали отправиться в путешествие в другой город. Такие популярные внутренние туристические направления, как Байкал, Дагестан и Алтай, получили по 1% голосов.

Женщины чаще мечтают об отдыхе на море, в то время как у мужчин примерно равное количество сторонников морского отдыха и предпочитающих оставаться дома. Работающие россияне чаще мечтают о морском и зарубежном отдыхе, чем безработные.

По сравнению с предыдущим аналогичным опросом, проведенным весной прошлого года, интерес к отпуску у моря вырос на 9 процентных пунктов.