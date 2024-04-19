Вошла не в ту дверь: российская туристка пыталась открыть дверь самолета во время полета

Россиянка попыталась открыть дверь самолета во время полета и оказалась задержана

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно сообщению из Telegram-канала "Краснодар и край", российская туристка была задержана полицией после попытки открыть дверь самолета во время полета.

Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Сочи, с участием 26-летней жительницы Санкт-Петербурга. По информации, девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, зажег электронную сигарету в салоне.

Когда бортпроводники указали ей на запрет курения в самолете, она встала и попыталась открыть запасную дверь в хвостовой части лайнера.

Сообщается, что она сопротивлялась аресту, пнув несколько раз стюардесс по ногам, и ей пришлось совершить экстренную посадку в Саратове, чтобы передать ее в полицию.

На суде туристка признала свою вину и заявила, что не помнит всех подробностей происшествия. Судья назначил ей 300 часов общественных работ. Пока решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.