Преступники начали использовать специальную визовую программу для туристов, чтобы приехать в США и совершать кражи в богатых районах Калифорнии. Об этом сообщает NBC 7.
По информации канала, злоумышленники подбирают свои цели тщательно, следят за домами в течение некоторого времени и действуют в масках и перчатках. Преступления происходят в районе Сан-Диего.
Местные власти отмечают, что визовая программа была задумана для стимулирования экономики, но, к сожалению, стала возможностью для преступников.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.