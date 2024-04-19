Богатые районы Калифорнии под угрозой: преступники используют визовые программы для краж

Туристы стали приезжать в США и грабить Калифорнию

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Преступники начали использовать специальную визовую программу для туристов, чтобы приехать в США и совершать кражи в богатых районах Калифорнии. Об этом сообщает NBC 7.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации канала, злоумышленники подбирают свои цели тщательно, следят за домами в течение некоторого времени и действуют в масках и перчатках. Преступления происходят в районе Сан-Диего.

Местные власти отмечают, что визовая программа была задумана для стимулирования экономики, но, к сожалению, стала возможностью для преступников.