Российский путешественник, побывавший в Китае, делится в своем личном блоге на платформе "Дзен" своими наблюдениями о том, как местные жители относятся к русским и России. Во время общения с хозяевами небольшого кафе в Пекине через онлайн-переводчик он узнал, что в Китае ценят соседнюю страну за ее уникальность и способность противостоять внешним давлениям.
"Китайцы рады посещению русских туристов и гордятся дружбой с нашей страной", — отмечает путешественник. Он добавляет, что в общественных местах Пекина местные жители проявляли к нему симпатию и даже пытались сфотографировать его.
Другая путешественница рассказывает, что жители Китая "едят практически все, что видят".
"Здесь считается едой почти все, что безопасно для здоровья как тебя, так и других", — поясняет она.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.