"Китайцы гордятся дружбой с Россией": как китайцы относятся к русским — взгляд туриста

Турист посетил Китай и раскрыл отношение местных жителей к русским

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник, побывавший в Китае, делится в своем личном блоге на платформе "Дзен" своими наблюдениями о том, как местные жители относятся к русским и России. Во время общения с хозяевами небольшого кафе в Пекине через онлайн-переводчик он узнал, что в Китае ценят соседнюю страну за ее уникальность и способность противостоять внешним давлениям.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Китайцы рады посещению русских туристов и гордятся дружбой с нашей страной", — отмечает путешественник. Он добавляет, что в общественных местах Пекина местные жители проявляли к нему симпатию и даже пытались сфотографировать его.

Другая путешественница рассказывает, что жители Китая "едят практически все, что видят".

"Здесь считается едой почти все, что безопасно для здоровья как тебя, так и других", — поясняет она.