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Борьба с массовым туризмом: амстердам запретит строительство новых отелей в городе

Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом

0:27
Туризм

Власти Амстердама приняли решение о запрете строительства новых гостиниц в городе, сообщает Reuters. Этот шаг направлен на сдерживание массового туризма.

Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом
Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По заявлению правительства, приоритетом является сохранение комфортной обстановки для местных жителей и посетителей. Ограничение включает в себя не превышение 20 миллионов ночей, проведенных туристами в отелях города ежегодно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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