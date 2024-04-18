Борьба с массовым туризмом: амстердам запретит строительство новых отелей в городе

Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом

0:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Амстердама приняли решение о запрете строительства новых гостиниц в городе, сообщает Reuters. Этот шаг направлен на сдерживание массового туризма.

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По заявлению правительства, приоритетом является сохранение комфортной обстановки для местных жителей и посетителей. Ограничение включает в себя не превышение 20 миллионов ночей, проведенных туристами в отелях города ежегодно.