Ограничение массового туризма: амстердам вводит строгие нормы для отельного строительства

Амстердам начал борьбу с запредельным туризмом

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Городской совет Амстердама объявил о намерении сделать его "запретной зоной" для массового туризма и строительства отелей.

Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В заявлении отмечается, что основной целью является сохранение жизнеспособности города для его жителей и гостей. Планируется ограничить количество туристических ночей до 20 миллионов в год и запретить строительство новых гостиниц без закрытия уже существующих. При этом новые отели должны соответствовать высоким стандартам качества, таким как современность и экологическая безопасность.