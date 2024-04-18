Городской совет Амстердама объявил о намерении сделать его "запретной зоной" для массового туризма и строительства отелей.
В заявлении отмечается, что основной целью является сохранение жизнеспособности города для его жителей и гостей. Планируется ограничить количество туристических ночей до 20 миллионов в год и запретить строительство новых гостиниц без закрытия уже существующих. При этом новые отели должны соответствовать высоким стандартам качества, таким как современность и экологическая безопасность.
Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.