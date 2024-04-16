Лимон в автомобиле: как цитрусовый плод помогает избежать сонливости во время поездки

Зачем опытные водители кладут в салон авто лимон перед долгой поездкой

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед долгой поездкой на автомобиле, опытные водители обычно помещают лимон в салон автомобиля. Молодые водители часто не понимают эту практику, задавая вопросы о том, каким образом цитрусовый плод может быть полезен во время дальних поездок. Опытные шофёры поясняют, что лимон используется не для ароматизации салона, а для употребления внутри машины.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

На вопрос о том, почему выбирается именно лимон, а не другие продукты, ответ прост: лимон помогает бодрости усталому водителю. Во время долгой поездки за рулём накапливается усталость и появляется сонливость, что представляет серьезную опасность. Увеличить громкость музыки или вести беседу с пассажирами может не всегда помочь справиться с этими проблемами.

Однако, употребление лимонной дольки может подарить бодрость и освежить. Это позволяет водителю избежать чувства усталости и уменьшить вероятность засыпания за рулём.