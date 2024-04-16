Лимон в автомобиле: как цитрусовый плод помогает избежать сонливости во время поездки

Перед долгой поездкой на автомобиле, опытные водители обычно помещают лимон в салон автомобиля. Молодые водители часто не понимают эту практику, задавая вопросы о том, каким образом цитрусовый плод может быть полезен во время дальних поездок. Опытные шофёры поясняют, что лимон используется не для ароматизации салона, а для употребления внутри машины.
На вопрос о том, почему выбирается именно лимон, а не другие продукты, ответ прост: лимон помогает бодрости усталому водителю. Во время долгой поездки за рулём накапливается усталость и появляется сонливость, что представляет серьезную опасность. Увеличить громкость музыки или вести беседу с пассажирами может не всегда помочь справиться с этими проблемами.
Однако, употребление лимонной дольки может подарить бодрость и освежить. Это позволяет водителю избежать чувства усталости и уменьшить вероятность засыпания за рулём.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.