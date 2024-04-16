Русский "Терминатор" в деле: история ареста за гонку на Бали

Иностранный турист, напоминающий Шварцнегера в начале "Терминатора" с голым торсом, без шлема, но в тёмных очках, проник на Бали, преодолевая полосу движения на мотоцикле.
По информации индонезийского Управления дорожного движения (Дитлантас), "Терминатором" оказался российский гражданин Иван А., 37 лет.
Россиянин был задержан после короткой погони.
Эксперты отмечают, что такое поведение может быть вызвано незнанием местных законов и традиций, но нарушение правил дорожного движения может повлечь серьезные последствия для всех участников дорожного движения.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.