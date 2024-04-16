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Русский "Терминатор" в деле: история ареста за гонку на Бали

Русский "Терминатор" устроил гонку на Бали и был задержан

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Туризм

Иностранный турист, напоминающий Шварцнегера в начале "Терминатора" с голым торсом, без шлема, но в тёмных очках, проник на Бали, преодолевая полосу движения на мотоцикле.

Русский "Терминатор" устроил гонку на Бали и был задержан
Фото: flickr.com by Даниэль Юржена is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации индонезийского Управления дорожного движения (Дитлантас), "Терминатором" оказался российский гражданин Иван А., 37 лет.

Россиянин был задержан после короткой погони.

Эксперты отмечают, что такое поведение может быть вызвано незнанием местных законов и традиций, но нарушение правил дорожного движения может повлечь серьезные последствия для всех участников дорожного движения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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