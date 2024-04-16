Смерть во время праздника: турист погиб в церкви Испании от удара колокола

Семья туриста, посетившего церковь в испанском городе Таррагона, попала под удар колокола, что привело к его гибели, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в церкви Эль-Пинель-де-Брай во время празднования Святой Магдалены, когда традиционно звонят в колокола. Посетителей пригласили на колокольню, где 30-летний испанец получил травму головы.
Очевидцы и скорая помощь пытались спасти мужчину, но безрезультатно. Семье потребовалась психологическая поддержка. В церкви Эль-Пинель-де-Брай пообещали изменить традицию, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.
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