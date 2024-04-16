Смерть во время праздника: турист погиб в церкви Испании от удара колокола

Турист сходил в церковь Испании и не выжил после удара колокола по голове

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья туриста, посетившего церковь в испанском городе Таррагона, попала под удар колокола, что привело к его гибели, сообщает Daily Mail.

Фото: www.flickr.com by Хорхе Ласк из Австралии is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Инцидент произошел в церкви Эль-Пинель-де-Брай во время празднования Святой Магдалены, когда традиционно звонят в колокола. Посетителей пригласили на колокольню, где 30-летний испанец получил травму головы.

Очевидцы и скорая помощь пытались спасти мужчину, но безрезультатно. Семье потребовалась психологическая поддержка. В церкви Эль-Пинель-де-Брай пообещали изменить традицию, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.