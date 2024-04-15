Австралиец vs индонезиец: турист арестован за избиение местного жителя возле пляжного клуба

По данным Daily Mail, пьяный австралийский турист избил индонезийского мужчину возле ночного клуба на Бали и был заключен местными жителями в супермаркете до прибытия полиции.
Инцидент произошел в районе Кута, где австралиец по имени Джон напал на 28-летнего парня перед клубом Potato Head. Несмотря на арест нападавшего, его не смогли допросить сразу из-за сильного опьянения.
Сейчас иностранцу грозит пять лет тюремного заключения.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.