Австралиец vs индонезиец: турист арестован за избиение местного жителя возле пляжного клуба

Пьяный австралиец побил индонезийца на Бали и был заперт в супермаркете

0:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным Daily Mail, пьяный австралийский турист избил индонезийского мужчину возле ночного клуба на Бали и был заключен местными жителями в супермаркете до прибытия полиции.

Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short is licensed under public domain

Инцидент произошел в районе Кута, где австралиец по имени Джон напал на 28-летнего парня перед клубом Potato Head. Несмотря на арест нападавшего, его не смогли допросить сразу из-за сильного опьянения.

Сейчас иностранцу грозит пять лет тюремного заключения.