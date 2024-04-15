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"Едят все, что движется": какие удивительные блюда китайцев поразили блогера во время её путешествия

Россиянка описала местную кухню Китая фразой "едят все, что движется"

Туризм

Российская путешественница, знакомая блогерша, рассказала о своем опыте путешествия по Китаю и поделилась списком любимых блюд местных жителей на своем личном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

Россиянка описала местную кухню Китая фразой "едят все, что движется"
Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В Китае еда — это нечто большее, чем просто пища. Они готовы попробовать всё, что только видят, при условии, что это не нанесет вреда им или окружающим. Культура китайской кухни — это настоящее чудо", — поделилась автор в своем блоге своими впечатлениями о местной кухне.

По ее словам, путешествие было не без трудностей: на картинках в меню все выглядело аппетитно, но когда блюда приносили на стол, некоторые из них оказывались нечто непонятное. Одним из самых любимых китайских деликатесов, о котором она упомянула в своем блоге, стали куриные лапы.

"За этим необычным угощением образуются длинные очереди в магазинах и на рынках. Но мне ни разу не захотелось попробовать их, в то время как китайцы наслаждаются этим блюдом", — поразилась путешественница.

Еще одним блюдом, вызвавшим у нее шок, стал суп и горячее из требухи.

"Лично мне уже становится плохо от одного вида этого. Но для китайцев это настоящее удовольствие!" — рассказала россиянка.

Кроме того, блогерша отметила, что местные жители Китая предпочитают субпродукты, черный тофу, который известен своим специфическим запахом, личинки с различными начинками и соусами, свиные головы, а также вяленых и сушеных уток.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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