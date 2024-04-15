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Итальянский Замок за 20$: эксклюзивная аренда замка за 2 тысячи рублей в Италии

Замок в Италии можно арендовать за 2 тысячи рублей

1:17
Туризм

Представители туристического бюро региона Марке в Италии предложили уникальный опыт для тех, кто ищет экзотику и романтику. Они предлагают арендовать целую деревню вместе с замком-крепостью Палаццо Маннокки, который расположен на вершине холма недалеко от восточного побережья Адриатического моря.

Замок в Италии можно арендовать за 2 тысячи рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот замок, уходящий своими корнями в средневековье, был построен в XIV веке. Он оборудован всеми современными удобствами для комфортного проживания гостей: бассейны на террасах с потрясающим видом, просторные банкетные залы и "уютные и очаровательные" номера. Всего в замке могут разместиться до 99 человек. Деревня, прилегающая к замку, дополняет атмосферу панорамными садами, барокко-стилем театра, римскими руинами, барами и другими туристическими достопримечательностями.

Однако стоит отметить, что аренда всего замка может быть достаточно дорогой — начиная от 5090 фунтов стерлингов (примерно 591 тысячи рублей). Но если собрать группу гостей, цены становятся значительно более доступными — всего 17 фунтов за ночь (примерно 2 тысячи рублей) или 51 фунт за три ночи (примерно 6 тысяч рублей).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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