Итальянский Замок за 20$: эксклюзивная аренда замка за 2 тысячи рублей в Италии

Замок в Италии можно арендовать за 2 тысячи рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители туристического бюро региона Марке в Италии предложили уникальный опыт для тех, кто ищет экзотику и романтику. Они предлагают арендовать целую деревню вместе с замком-крепостью Палаццо Маннокки, который расположен на вершине холма недалеко от восточного побережья Адриатического моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот замок, уходящий своими корнями в средневековье, был построен в XIV веке. Он оборудован всеми современными удобствами для комфортного проживания гостей: бассейны на террасах с потрясающим видом, просторные банкетные залы и "уютные и очаровательные" номера. Всего в замке могут разместиться до 99 человек. Деревня, прилегающая к замку, дополняет атмосферу панорамными садами, барокко-стилем театра, римскими руинами, барами и другими туристическими достопримечательностями.

Однако стоит отметить, что аренда всего замка может быть достаточно дорогой — начиная от 5090 фунтов стерлингов (примерно 591 тысячи рублей). Но если собрать группу гостей, цены становятся значительно более доступными — всего 17 фунтов за ночь (примерно 2 тысячи рублей) или 51 фунт за три ночи (примерно 6 тысяч рублей).