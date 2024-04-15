Иностранец потерял 2,6 млн рублей, сэкономив 10€: в Домодедово изъяли премиальное вино из-за маленькой ошибки

Вьетнамец лишился бутылки вина за 2,6 млн рублей в аэропорту, неоплатив пошлину в 10€

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Домодедово вьетнамский гражданин потерял бутылку премиального французского вина стоимостью 2,6 миллиона рублей из-за невнимательности к правилам провоза багажа. Источник Baza передает, что иностранец не уплатил пошлину в размере 10 евро. При прилете из Арабских Эмиратов в Москву он планировал пройти таможенный контроль по "зеленому" коридору, но в его багаже было обнаружено пять бутылок элитного вина: четыре итальянских и одна французская. Стоимость последней оценили в 2,6 миллиона рублей.

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Согласно сообщению, таможенники обнаружили в чемодане пассажира бокс с четырьмя бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 и одну бутылку французского вина Domaine de la Romanee-Conti 2019 года.

Пассажир попытался оправдаться перед таможенниками, заявляя, что не был осведомлен о пошлине, но ему следовало заполнить декларацию. Алкоголь был изъят, а на иностранца было заведено уголовное дело за контрабанду вина.