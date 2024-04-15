"Ситуация очень серьезная": банковские проблемы между Россией и Турцией могут создать осложнения для российских туристов

Посол РФ: банковские проблемы между Россией и Турцией могут затронуть туристов

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посол России в Турции Алексей Ерхов выразил озабоченность из-за возможных банковских проблем между двумя странами, которые, по его мнению, могут повлиять на российских туристов.

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В беседе с РИА Новости дипломат подчеркнул, что ситуация с платежами стала чрезвычайно серьезной и требует внимания.

Он также заявил, что США и Европейский союз активно работают на разрушение российско-турецких торгово-экономических отношений.

Посол отметил, что подобные действия могут негативно сказаться на взаимовыгодном сотрудничестве между Россией и Турцией, включая туристическую сферу.