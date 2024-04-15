Порыв любви с использованием тротила: россиянин проник на аэродром, стремясь к браку с Натальей Ветлицкой за границей

Турист захотел жениться на певице Наталье Ветлицкой и решил незаметно прокрасться к самолёту

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вчера в аэропорту Жуковский замечен российский турист, который проник на территорию взлетно-посадочной полосы, стремясь пожениться на пляже Шри-Ланки с певицей Натальей Ветлицкой.

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Утром того дня его заметили возле ограждения аэропорта. Он преодолел ограждение, подошел к самолету, стоявшему на перроне грузового терминала. Власти были оповещены о происшествии, и мужчину задержали перед самолетом. Его предъявленный пропуск, выданный на имя руководителя отдела событийного маркетинга авиакомпании "Red Wings", был подвергнут проверке.

Турист заявил о своем намерении совершить путешествие на Шри-Ланку для свадьбы с Ветлицкой, угрожая возможным использованием тротила в случае препятствий. После обследования его сумки и необнаружении взрывчатых веществ он был передан в полицию для дальнейшего расследования.