Вчера в аэропорту Жуковский замечен российский турист, который проник на территорию взлетно-посадочной полосы, стремясь пожениться на пляже Шри-Ланки с певицей Натальей Ветлицкой.
Утром того дня его заметили возле ограждения аэропорта. Он преодолел ограждение, подошел к самолету, стоявшему на перроне грузового терминала. Власти были оповещены о происшествии, и мужчину задержали перед самолетом. Его предъявленный пропуск, выданный на имя руководителя отдела событийного маркетинга авиакомпании "Red Wings", был подвергнут проверке.
Турист заявил о своем намерении совершить путешествие на Шри-Ланку для свадьбы с Ветлицкой, угрожая возможным использованием тротила в случае препятствий. После обследования его сумки и необнаружении взрывчатых веществ он был передан в полицию для дальнейшего расследования.
Также повысился гонорар сына шансонье.