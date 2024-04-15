Поездки в Иран и Израиль: российские туристы стараются избегать риска

Российские туристы начали отказываться от туров в Иран

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

У российских туристов, отдыхающих в Египте и ОАЭ, не появилось проблем в свете конфликта между Израилем и Ираном, сообщает "Комсомольская правда". Однако, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские путешественники начали отказываться от экскурсионных туров в Иран.

Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля, в ответ на что Росавиация временно закрыла воздушное пространство Израиля, Ирака и Иордании для авиакомпаний РФ на ночь 14 апреля. Однако, утром ограничения были сняты.

По информации "КП", в регионе также находятся популярные у российских туристов курорты в Египте и ОАЭ. Несмотря на соображения безопасности, некоторые российские рейсы в эти страны были отложены на ночь 14 апреля, но уже днем все рейсы были отправлены в пункты назначения. Египет и ОАЭ не закрывали свое воздушное пространство и находятся далеко от зоны конфликта, не принимая в нем участие.

Поездки в Иран и Израиль стали объектом внимания из-за напряженной обстановки. МИД России ранее рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль, а 11 апреля выразил настоятельное желание россиянам не посещать страны Ближнего Востока, в частности Израиль, Ливан и Палестину.

Отмечается, что в Иране в настоящее время находится несколько десятков организованных российских туристов, хотя количество самостоятельных путешественников неизвестно. По данным АТОР, уже имеются случаи отказов от экскурсионных туров в Иран.