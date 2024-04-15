Экспертные советы: как избежать мошенничества в туризме и сохранить бюджет, способы покупки билетов и бронирования отелей

Туристические поиски бюджетного отдыха могут стать ловушкой для недобросовестных лиц. По данным аналитиков британских банков, в среднем каждый такой случай обходится пострадавшему в 90 тысяч рублей (или 765 фунтов стерлингов).
Эксперты издавали строгое предупреждение туристам, советуя сохранять здравый скептицизм. Многие из этих рекомендаций полезны и для российских путешественников, которые также могут поддаться искушению сэкономить и столкнуться с аналогичными финансовыми потерями. Например, попав на недостоверные предложения о дешевых авиабилетах. Обычно мошенники оперируют через социальные сети и фейковые сайты бронирования, обещая выгодные акции и специальные предложения, которыми нельзя воспользоваться.
Эксперты настоятельно рекомендуют покупать билеты и бронировать жилье только у надежных продавцов или непосредственно у авиакомпаний и отелей.
Также повысился гонорар сына шансонье.