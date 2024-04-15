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Экспертные советы: как избежать мошенничества в туризме и сохранить бюджет, способы покупки билетов и бронирования отелей

Британские банки сообщили, что туристов обкрадывают в среднем на 90 тысяч рублей

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Туризм

Туристические поиски бюджетного отдыха могут стать ловушкой для недобросовестных лиц. По данным аналитиков британских банков, в среднем каждый такой случай обходится пострадавшему в 90 тысяч рублей (или 765 фунтов стерлингов).

Британские банки сообщили, что туристов обкрадывают в среднем на 90 тысяч рублей
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты издавали строгое предупреждение туристам, советуя сохранять здравый скептицизм. Многие из этих рекомендаций полезны и для российских путешественников, которые также могут поддаться искушению сэкономить и столкнуться с аналогичными финансовыми потерями. Например, попав на недостоверные предложения о дешевых авиабилетах. Обычно мошенники оперируют через социальные сети и фейковые сайты бронирования, обещая выгодные акции и специальные предложения, которыми нельзя воспользоваться.

Эксперты настоятельно рекомендуют покупать билеты и бронировать жилье только у надежных продавцов или непосредственно у авиакомпаний и отелей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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