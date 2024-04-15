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Пять удивительных фактов о Тбилиси: от русского языка до граффити — что рассказала российская блогерша после своего визита

Россиянка описала поездку в Тбилиси фразой "большинство знает русский"

1:37
Туризм

Российская блогерша, специализирующаяся на путешествиях, побывала в Тбилиси и рассказала о пяти неожиданных особенностях этого города. Она поделилась своими впечатлениями в своем личном блоге "Мама на море" на платформе "Дзен".

Россиянка описала поездку в Тбилиси фразой "большинство знает русский"
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно ее словам, в столице Грузии почти все говорят на русском языке. Она отметила, что за четыре дня пребывания в Тбилиси они не столкнулись с ситуацией, когда их не понимали или не могли ответить на русском языке, вне зависимости от места — будь то магазины, кафе, рестораны, музеи или отели.

Также автор обратила внимание на то, что почти все стены города покрыты граффити. Она удивилась этому факту, не встретив маргинальную молодежь за время своего пребывания. По ее словам, все люди, с которыми они сталкивались, казались очень приличными.

Еще одним удивлением для блогерши стала цена овощей в Тбилиси, которая оказалась выше цены на мясо. Она отметила, что килограмм огурцов в магазине стоит столько же, сколько бутылка вина.

Блогерша также удивилась стоимости бензина в Грузии, который оказался немного дороже доллара за литр, но при этом поездка на такси оставалась довольно доступной. Она предположила, что это связано с тем, что большинство такси в городе являются гибридными автомобилями, такими как Toyota Prius.

Кроме того, она отметила, что лучший шопинг в Тбилиси можно найти на блошиных рынках. Она описала их как очень атмосферные места, которые стоит посетить даже просто в качестве туристической достопримечательности и исторического музея советских времен.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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