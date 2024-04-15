Как купить дешевые авиабилеты: экспертные советы по поиску выгодных авиабилетов

Эксперты назвали лучшие способы поиска дешевых авиабилетов

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор по продукту Яндекс Путешествий, Евгений Абрамзон, подчеркнул, что не существует универсального и абсолютно эффективного метода для приобретения самого дешевого авиабилета. Однако он указал на несколько стратегий, которые могут значительно повысить шансы на это.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Абрамзон напомнил, что авиакомпании применяют динамическое ценообразование, изменяя стоимость билетов в зависимости от текущего спроса. Поэтому важно выбирать правильное время для покупки. Покупка за полгода до вылета слишком рано, за исключением случаев субсидированных программ, таких как например, на Дальнем Востоке. Более выгодные предложения чаще всего появляются за пару месяцев до вылета.

Чем ближе к дате вылета, тем меньше возможностей выбора, так как лучшие билеты быстро раскупаются. Тем не менее, существует вероятность, что авиакомпания в последний момент заменит самолет на другой с более большим количеством мест, и тогда более дешевые тарифы могут снова стать доступными.

Также имеет смысл учитывать день недели и даже время вылета. Самые востребованные дни — вечер пятницы и утро субботы, так как это позволяет совместить путешествие с выходными. Вылеты в середине недели обычно бывают дешевле. Большой спрос наблюдается на утренние и вечерние рейсы, так как люди не хотят тратить время на перелет в течение всего дня, в то время как рейсы в обеденное время обычно имеют меньший спрос, заключил Абрамзон.