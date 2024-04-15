Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как вывести кота из депрессии
Не всегда достигается желаемый эффект: причины неудач лазерной эпиляции
Американские страховщики используют дрона для оценки жилья
Московским автовладельцам грозят штрафы за мойку автомобиля во дворе
Садальский о поджоге дома в Брюсовом переулке: грешат на наймитов Марии Максаковой
Лёд поможет разгладить вмятины на ковре
Никита Кологривый признался, что ходил налево, но строил из себя приличного мужа
Рассказываем что делать, если гортензия стала плохо выглядеть
В созвездии Наугольника открыта звезда, образовавшаяся от слияния двух светил
Избегайте стресса: 4 хитрых способа сделать пребывание в аэропорту легче и интереснее

4 лайфхака, как сделать пребывание в аэропорту более приятным

0:51
Туризм

Шум и суета, высокие цены в кафе, ограничения и стресс делают пребывание в аэропорту утомительным. Чтобы сделать ваше время там более комфортным и интересным, вот несколько полезных советов:

4 лайфхака, как сделать пребывание в аэропорту более приятным
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain
  • Выбирайте ночные рейсы, чтобы избежать толп и шума, а также уменьшить время ожидания и очередей.

  • Если нужно стоять в очереди, выбирайте крайнюю слева, так как многие люди подсознательно выбирают очередь справа.

  • Воспользуйтесь хитростью с Wi-Fi: если в аэропорту есть бесплатный интернет с ограниченным временем, попробуйте перевести время на своем устройстве назад, чтобы получить дополнительное время подключения.

  • Сфотографируйте место, где припарковали свой автомобиль, чтобы избежать забывчивости после длительного отпуска.

С этих простых шагов ваше путешествие станет более приятным и беззаботным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Последние материалы
Лёд поможет разгладить вмятины на ковре
Никита Кологривый признался, что ходил налево, но строил из себя приличного мужа
Рассказываем что делать, если гортензия стала плохо выглядеть
В созвездии Наугольника открыта звезда, образовавшаяся от слияния двух светил
4 душевных фильма, о которых мало кто знает
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 5. Понедельник и вторник
Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Эксперты назвали главные страхи собак
Пшённая каша с тыквой в горшочке: вкусный и полезный завтрак, который радует глаз
Светлана Разина высказалась о возможном воссоединении группы "Мираж"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников