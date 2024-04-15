Избегайте стресса: 4 хитрых способа сделать пребывание в аэропорту легче и интереснее

4 лайфхака, как сделать пребывание в аэропорту более приятным

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шум и суета, высокие цены в кафе, ограничения и стресс делают пребывание в аэропорту утомительным. Чтобы сделать ваше время там более комфортным и интересным, вот несколько полезных советов:

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Выбирайте ночные рейсы, чтобы избежать толп и шума, а также уменьшить время ожидания и очередей.

Если нужно стоять в очереди, выбирайте крайнюю слева, так как многие люди подсознательно выбирают очередь справа.

Воспользуйтесь хитростью с Wi-Fi: если в аэропорту есть бесплатный интернет с ограниченным временем, попробуйте перевести время на своем устройстве назад, чтобы получить дополнительное время подключения.

Сфотографируйте место, где припарковали свой автомобиль, чтобы избежать забывчивости после длительного отпуска.

С этих простых шагов ваше путешествие станет более приятным и беззаботным.