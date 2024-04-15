Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следуя этим простым рекомендациям, легко уложить дополнительную ручную кладь в кабину.

Избегайте сумок на колесиках.

В условиях переполненных рейсов авиакомпании могут потребовать у вас сдачи ручной клади в багаж, и сумки на колесиках первыми попадают под этот риск, в отличие от сумок, перекинутых через плечо.

В условиях переполненных рейсов авиакомпании могут потребовать у вас сдачи ручной клади в багаж, и сумки на колесиках первыми попадают под этот риск, в отличие от сумок, перекинутых через плечо. Пользуйтесь верхней одеждой с большим количеством карманов.

Чем больше карманов, тем больше вещей можно уместить в ручной клади.

Чем больше карманов, тем больше вещей можно уместить в ручной клади. Воспользуйтесь пакетом из Duty free.

Приобретите пакет в магазине Duty free в аэропорту и используйте его для упаковки своих вещей — это не будет считаться дополнительным багажом.