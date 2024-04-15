Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.
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Следуя этим простым рекомендациям, легко уложить дополнительную ручную кладь в кабину.
Избегайте сумок на колесиках. В условиях переполненных рейсов авиакомпании могут потребовать у вас сдачи ручной клади в багаж, и сумки на колесиках первыми попадают под этот риск, в отличие от сумок, перекинутых через плечо.
Пользуйтесь верхней одеждой с большим количеством карманов. Чем больше карманов, тем больше вещей можно уместить в ручной клади.
Воспользуйтесь пакетом из Duty free. Приобретите пакет в магазине Duty free в аэропорту и используйте его для упаковки своих вещей — это не будет считаться дополнительным багажом.