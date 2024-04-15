Путешествие в Китай, на море и не только: популярные курорты, цены и виза

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Туризм в Китай — что посмотреть и сколько стоит

2:57
Туризм

Согласно информации от сервиса OneTwoTrip, спрос на туры в Китай с начала апреля увеличился в три раза по сравнению с мартом. Особенно активно российские путешественники бронируют размещение в отелях Гуаньчжоу, Пекина и Шанхая.

Туризм в Китай — что посмотреть и сколько стоит
Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным Aviasales, Китай занимает третье место (после Турции и Египта) по количеству бронирований в апреле и является наиболее быстрорастущим зарубежным направлением. Особенно часто в Китай отправляются жители Москвы, на которых приходится 79% всех перелетов в эту страну. Стоимость билетов из Москвы в Китай и обратно составляет около 57,7 тысячи рублей.

Директор туристического агентства Виталий Ляшенко объяснил "Вечерней Москве", что поток туристов в Китай делится на три основных направления: пляжный отдых на острове Хайнань, экскурсионные поездки и деловой туризм. Китай популярен из-за прямых рейсов, простых визовых условий, интересных экскурсионных программ и более доступных цен на туры по сравнению с другими азиатскими странами.

Помимо традиционных маршрутов, в Китае предлагаются и нестандартные программы, такие как туры с изучением китайского языка, речные круизы, поездки в национальные парки и "мебельные туры", в рамках которых туристы посещают фабрики и могут заказать эксклюзивный интерьер. Согласно Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на экскурсионные туры в Китай в этом сезоне начинаются от 60 тысяч рублей на человека за три дня без учета перелета. Провести шесть ночей в Китае вдвоем обойдется примерно в 300,4 тысячи рублей, включая авиаперелет.

В отношении оплаты, Ляшенко отмечает, что российские карты не всегда работают в Китае, но можно получить карту UnionPay или взять с собой наличные доллары. Обменять их на юани можно прямо в отеле, где установлены банкоматы, предлагающие адекватный курс обмена. Также на улицах легко найти отделения банков.

Однако, как указывает эксперт, наличные редко используются в Китае, поэтому могут возникнуть проблемы со сдачей. Местные жители чаще всего платят с помощью QR-кодов в специальных приложениях, таких как Alipay, WeChat Pay и UnionPay.

Замдиректор компании-туроператора Владимир Каганер подчеркивает, что полет на остров Хайнань занимает около 10 часов, и на острове есть большой выбор отелей различных категорий. Остров является популярным направлением, постоянно привлекая запросы от клиентов.

Относительно визы, посольство Китая в России сообщает о возможности посещения страны без визы для туристических групп от 5 до 50 человек на срок до 15 дней. Также туристы могут посещать Хайнань самостоятельно или в составе туристической группы на срок до 30 дней.

Большое путешествие в Китай: От Пекина до Шанхая
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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