Уникальные пляжные приключения в Северной Корее: бронируйте свой отпуск прямо сейчас

Стоимость туров в Северную Корею начинается от 1200 долларов

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наталья Зинина, эксперт по Северной Корее из туристической компании Приморского края, рассказала о возможностях для российских туристов посетить эту страну и узнать больше о ее удивительных достопримечательностях.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Основное внимание уделяется летним пляжным турам. Здесь российские туристы могут насладиться не только красотами морского побережья, но и посетить Пхеньян и другие исторические места страны. Особенностью этих туров является возможность проживания на пляже в корейских семьях в традиционных домах.

Из-за ограниченного количества мест в самолетах страна принимает туристов по предварительной записи. Программы туров рассчитаны на 8 или 12 дней, а их стоимость варьируется от 1200 до 1400 долларов. Запись на туры уже идет вперед, несмотря на отсутствие полетного расписания на лето. Туристы выражают желание посетить Северную Корею в летние и осенние месяцы через туристические агентства.