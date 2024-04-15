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Лучший момент для покупки валюты: советы экспертов перед летними поездками

Эксперты рассказали, как правильно покупать валюту для отпуска

1:23
Туризм

Стоит ли россиянам покупать валюту сейчас для заграничных поездок, или лучше подождать более выгодного момента? Эксперты предоставили ответ на этот вопрос.

Эксперты рассказали, как правильно покупать валюту для отпуска
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

"Что касается покупки валюты перед поездкой за границу, мы считаем, что лучше формировать этот запас постепенно, приобретая часть необходимой суммы каждый месяц. Это поможет накопить достаточно денег на отпуск, избегая ситуации, когда вся сумма была приобретена в момент, когда курс иностранной валюты достиг своего максимума", — отметил главный аналитик Банки. ру Богдан Зварич.

"Что касается летних поездок, на таком коротком временном горизонте, вероятно, не будет существенной разницы. При текущих ставках по вкладам неиспользованные рубли могут приносить небольшой процентный доход к лету, который компенсирует возможное умеренное ослабление национальной валюты. Однако покупка нужной валюты сейчас может обеспечить защиту от возможного прекращения требования о продаже валютной выручки экспортерами к 30 апреля. В таком случае, эксперты рынка валют предполагают постепенное ослабление рубля на 5-7% от текущего уровня", — добавил начальник Управления информации и специальных проектов Департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций Группы Магнезит, доцент Института общественных наук РАНХиГС Андрей Челюскин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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