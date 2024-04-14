Комфортный отдых в ожидании рейса: Курский вокзал оборудует капсулы для пассажиров

На территории Курского вокзала будут установлены капсулы для сна

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

До июля на Курском вокзале будут установлены специальные места, где можно будет отдохнуть или даже поспать в ожидании своего рейса. Об этом сообщает агентство городских новостей Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under CC BY-SA 2.0

Капсулы, предназначенные для одного человека, будут оснащены USB-розеткой для зарядки устройств, шумоизоляционными жалюзи, а также местом для хранения багажа. Кроме того, пассажирам будут предложены комплекты одноразового постельного белья.

Стоимость услуги по ночлегу в такой капсуле будет зависеть от времени, проведенного в ней — возможно арендовать место для отдыха на один час и более.

До начала июля подобные капсулы будут установлены и на других вокзалах России, в том числе в Челябинске, Омске и Красноярске. В настоящее время такие капсулы уже используются пассажирами на Ярославском, Казанском и Восточном вокзалах Москвы. Аналогичные возможности предоставляются и на вокзалах Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.