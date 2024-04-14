Избегайте дискомфорта: 4 способа предотвратить боли в ушах во время полета

Многие испытывали дискомфорт в ушах во время полета. Это одно из самых неприятных ощущений, с которыми сталкивается путешественник.
Причиной этого дискомфорта является баротравма ушей — разница в давлении воздуха между средним ухом и окружающей средой. Именно из-за этой разницы давления возникает дискомфорт в ушах.
Когда самолет поднимается или снижается, и давление воздуха меняется быстро и резко, уши особенно чувствительны к дискомфорту. Избежать дискомфорта вполне возможно, если придерживаться нескольких практических советов от специалистов:
В случае болезни лучше отложить свой полет
Если у вас есть насморк, простуда или какое-то другое заболевание, старайтесь избегать полетов. Это не только поможет предотвратить передачу инфекции попутчикам, но и сохранит ваше здоровье. Проблемы с ушами или носом могут привести к серьезным осложнениям во время полета. Если это возможно, лучше сначала вылечиться перед поездкой.
Используйте противоотечные средства для носа
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом, но в случае наличия заложенности носа, хорошее противоотечное средство может снизить риск дискомфорта в ушах во время полета. Оно поможет уменьшить отек и улучшить проходимость дыхательных путей.
Постарайтесь не спать перед взлетом
Понятно, что сон в самолете не всегда возможен, но старайтесь не засыпать в моменты взлета или посадки. В это время вероятность жевать, глотать или зевать снижается, а эти движения помогают нормализовать давление в ушах и избежать дискомфорта.
Жуйте жвачку, зевайте или глотайте
Это может показаться простым, но эти движения помогают нормализовать давление в ушах. Жевание жвачки, зевание или глотание способствуют лучшей вентиляции аудиальной трубы и улучшают дренаж внутренних отсеков уха.
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