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Избегайте дискомфорта: 4 способа предотвратить боли в ушах во время полета

Советы от экспертов: как избежать боли в ушах во время полета

1:54
Туризм

Многие испытывали дискомфорт в ушах во время полета. Это одно из самых неприятных ощущений, с которыми сталкивается путешественник.

Советы от экспертов: как избежать боли в ушах во время полета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причиной этого дискомфорта является баротравма ушей — разница в давлении воздуха между средним ухом и окружающей средой. Именно из-за этой разницы давления возникает дискомфорт в ушах.

Когда самолет поднимается или снижается, и давление воздуха меняется быстро и резко, уши особенно чувствительны к дискомфорту. Избежать дискомфорта вполне возможно, если придерживаться нескольких практических советов от специалистов:

В случае болезни лучше отложить свой полет

Если у вас есть насморк, простуда или какое-то другое заболевание, старайтесь избегать полетов. Это не только поможет предотвратить передачу инфекции попутчикам, но и сохранит ваше здоровье. Проблемы с ушами или носом могут привести к серьезным осложнениям во время полета. Если это возможно, лучше сначала вылечиться перед поездкой.

Используйте противоотечные средства для носа

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом, но в случае наличия заложенности носа, хорошее противоотечное средство может снизить риск дискомфорта в ушах во время полета. Оно поможет уменьшить отек и улучшить проходимость дыхательных путей.

Постарайтесь не спать перед взлетом

Понятно, что сон в самолете не всегда возможен, но старайтесь не засыпать в моменты взлета или посадки. В это время вероятность жевать, глотать или зевать снижается, а эти движения помогают нормализовать давление в ушах и избежать дискомфорта.

Жуйте жвачку, зевайте или глотайте

Это может показаться простым, но эти движения помогают нормализовать давление в ушах. Жевание жвачки, зевание или глотание способствуют лучшей вентиляции аудиальной трубы и улучшают дренаж внутренних отсеков уха.


Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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