Гарантированная защита: памятка от Минэкономразвития для безопасных Ппутешествий

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Минэкономразвития рассказало, как туристам подготовиться к туризму

2:21
Туризм

Министерство экономического развития опубликовало информационный материал для путешественников, который поможет защитить их интересы при планировании поездки.

Минэкономразвития рассказало, как туристам подготовиться к туризму
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

В соответствии с заявлением министерства, перед покупкой тура туристам следует убедиться, что выбранная компания включена в реестр туроператоров или реестр турагентов. Деятельность туроператоров и турагентов допускается только при наличии соответствующей регистрации.

"Важно заключить договор на оказание туристических услуг и получить документы об оплате в соответствии с этим договором. Оплата следует производить на счет компании или индивидуального предпринимателя, с которыми заключен договор, избегая переводов на личные банковские счета", — подчеркнули в Минэкономразвития.

Учитывая требования некоторых стран к наличию медицинской страховки у туристов, необходимо заранее приобрести страховой полис. Также рекомендуется рассмотреть возможность страхования от отмены поездки или других непредвиденных обстоятельств.

"Путешественники должны ознакомиться с правилами и ограничениями въезда в страну назначения, что поможет избежать неприятных ситуаций за границей", — напомнили в министерстве.

В случае некачественного или неполного предоставления туристических услуг, таких как несоответствие номера проживания заявленному или задержка вылета, путешественникам рекомендуется направить жалобу туроператору (предпочтительно по обычной почте, но также возможно и по электронной почте).

"Жалобу следует подать в течение 20 дней с момента возвращения с отдыха. Если в течение 10 дней туроператор не предоставит ответ, рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор, который поможет сформулировать иск. Заявление о возмещении ущерба подается в суд по месту жительства. Суд принимает решение о возврате средств", — пояснили в министерстве.

В случае прекращения деятельности туроператором, последний обязан объявить об этом публично, обычно через свой официальный веб-сайт. В таком случае следует обратиться в страховую компанию для возмещения затрат. Информация о страховой компании указана в договоре с туроператором и доступна в реестре туроператоров на сайте Минэкономразвития.

"Если отдых проходил за границей, необходимо обратиться к туроператору, который направит запрос на возврат средств в ассоциацию 'Турпомощь'", — завершили в Минэкономразвития.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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