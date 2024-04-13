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Избегайте проблем: запрещенные к ввозу товары для туристов из России в Европу

Смартфон вошел в список вещей, которые могут изъять при въезде в Евросоюз

2:28
Туризм

Еврокомиссия выпустила директиву, согласно которой в связи с действующими санкциями гражданам РФ при пересечении границы с ЕС могут изъять личные вещи и технику, включая автомобили. Рассмотрим, какие предметы стоит избегать брать с собой в поездку по Европе.

Смартфон вошел в список вещей, которые могут изъять при въезде в Евросоюз
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

В соответствии с регламентом Еврокомиссии, "запрещается приобретать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, товары, которые приносят значительные доходы России, в Евросоюз, если они происходят из России или экспортируются из России".

В приложении к регламенту представлен перечень позиций с кодовой маркировкой CN, которые запрещены к ввозу в ЕС. Сюда входят газ, минеральные химические удобрения с азотом, калием и фосфором, кирпичи, коробки передач, двигатели, вагоны и прочее, включая предметы, обычно необходимые туристам в путешествиях.

В отношении устройств связи и техники, документ указывает: "Персональные компьютеры и периферийные устройства, включая жесткие диски и принтеры, мобильные телефоны, смарт-телевизоры, USB-накопители и программное обеспечение для всех этих устройств".

Запрещен к ввозу также диски, диктофоны, видеокамеры, цифровые фотоаппараты, фены, бигуди и щипцы для завивки волос, а также различные товары питания и алкоголь, включая икру, креветки, ликеры и другие напитки.

Среди запрещенных товаров также фигурируют косметические продукты, такие как духи, средства для макияжа и ухода за кожей, солнцезащитные средства и прочее.

Что касается одежды и обуви, таможенные органы ЕС могут заинтересоваться различными предметами, включая чемоданы, косметички, обувь из натуральной или композиционной кожи и другие аксессуары.

Согласно директиве, запрещен ввоз также легковых автомобилей и других транспортных средств для перевозки менее 10 человек, а также шин.

В дополнительных комментариях Еврокомиссия уточнила, что вероятно, транспортные средства с российской регистрацией не будут разрешены, независимо от цели их использования.

Следует отметить, что спустя несколько дней после публикации директивы, вызвавшей широкий резонанс, Еврокомиссия дала уточнения, заявив, что одежда и предметы личной гигиены, скорее всего, не будут проверяться таможенными органами при въезде в страны ЕС.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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