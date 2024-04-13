Новый международный аэропорт в Тбилиси: улучшение условий для путешественников

В Грузии возведут новый международный аэропорт

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Городской совет Тбилиси принял решение о возведении нового международного аэропорта на территории города. Эту информацию подтвердил премьер-министр Грузии, Ираклий Кобахидзе.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В настоящее время наш аэропорт способен обслужить приблизительно от 4 до 4,5 миллионов пассажиров. Учитывая постоянный рост туризма в нашей стране, мы ожидаем, что поток пассажиров будет расти. Поэтому необходимо модернизировать инфраструктуру, чтобы она соответствовала современным требованиям", — подчеркнул Кобахидзе.

Новый аэропорт будет расположен на окраине города и способен принимать более 19 миллионов пассажиров в год. Это поможет снизить нагрузку на текущий аэропорт и обеспечить лучшие условия для путешественников.

Строительство нового аэропорта планируется начать в ближайшее время и завершить в течение нескольких лет. Общая стоимость проекта составляет около 1,26 миллиарда долларов США.