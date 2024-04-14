Отражение перемен: пять городов-призраков, ставших иллюстрацией климатических вызовов

Топ-5 городов-призраков, ставших жертвами изменения климата

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Возрастающая сила разрушительных природных явлений, таких как наводнения, засухи, штормы, лесные пожары и экстремальные температуры, заставляют многих людей покидать свои дома и города. Пять примеров городов-призраков, которые могут стать предвестниками возможного будущего для многих других населенных пунктов.

Фото: unsplash.com by Тим Гоу пунттим is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вунидоголоа, Фиджи

Фиджи, находящиеся в Тихом океане, столкнулись с угрозой подъема уровня моря и мощных циклонов, угрожающих прибрежным поселениям. В 2014 году маленькая деревушка Вунидоголоа была эвакуирована на более безопасный холм.

Остров Жан-Шарль, Луизиана

Побережье Луизианы страдает от подъема уровня моря, береговой эрозии и сильных штормов. Остров Жан-Шарль в Мексиканском заливе сократился с 22 000 до 320 акров. Здесь начали строительство нового поселения под названием "Новый остров".

Котул Морий, Молдова

В Молдове, одной из наиболее уязвимых стран Европы, регулярные климатические катастрофы, такие как жара, штормы и наводнения, привели к затоплению села Котул Морий на берегу реки Прут в 2010 году. Новое поселение было построено за 14 километров от оригинального местоположения.

Горнолыжный курорт Чакалтайя, Боливия

Ледник на горе Чакалтайя в Боливийских Андах полностью растаял в 2009 году из-за изменения климата, что привело к закрытию курорта.

Валмейер, Иллинойс

Город страдает от нестабильных циклов засух и наводнений вдоль реки Миссисипи. В 1993 году великое наводнение разрушило большую часть города, и его жители решили построить новый Валмейер на более безопасной территории.