Во время рейса U6376 из Сочи в Москву вчера произошел инцидент между одним из пассажиров и стюардом.
Согласно свидетельствам пассажиров, перед вылетом была обнаружена неисправность на борту, в результате чего пассажирам было рекомендовано оставаться на своих местах. Включение кондиционера только ухудшило ситуацию, вызвав жалобы на духоту, и некоторые пассажиры попытались покинуть самолет.
Один из пассажиров, пожилой мужчина, почувствовал себя плохо и обратился к стюарду с просьбой о воде, при этом толкая его руками. В ответ стюард реагировал агрессивно, схватив мужчину за шею, что привело к потасовке. Другие пассажиры вмешались, пытаясь разнять драчущихся.
"Уральские авиалинии" в настоящее время проводят тщательное расследование этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и принять соответствующие меры.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.