Пассажир vs бортпроводник: "уральские авиалинии" расследуют конфликт между стюардом и пассажиром

Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время рейса U6376 из Сочи в Москву вчера произошел инцидент между одним из пассажиров и стюардом.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно свидетельствам пассажиров, перед вылетом была обнаружена неисправность на борту, в результате чего пассажирам было рекомендовано оставаться на своих местах. Включение кондиционера только ухудшило ситуацию, вызвав жалобы на духоту, и некоторые пассажиры попытались покинуть самолет.

Один из пассажиров, пожилой мужчина, почувствовал себя плохо и обратился к стюарду с просьбой о воде, при этом толкая его руками. В ответ стюард реагировал агрессивно, схватив мужчину за шею, что привело к потасовке. Другие пассажиры вмешались, пытаясь разнять драчущихся.

"Уральские авиалинии" в настоящее время проводят тщательное расследование этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и принять соответствующие меры.