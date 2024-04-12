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Пассажир vs бортпроводник: "уральские авиалинии" расследуют конфликт между стюардом и пассажиром

Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву

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Туризм

Во время рейса U6376 из Сочи в Москву вчера произошел инцидент между одним из пассажиров и стюардом.

Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно свидетельствам пассажиров, перед вылетом была обнаружена неисправность на борту, в результате чего пассажирам было рекомендовано оставаться на своих местах. Включение кондиционера только ухудшило ситуацию, вызвав жалобы на духоту, и некоторые пассажиры попытались покинуть самолет.

Один из пассажиров, пожилой мужчина, почувствовал себя плохо и обратился к стюарду с просьбой о воде, при этом толкая его руками. В ответ стюард реагировал агрессивно, схватив мужчину за шею, что привело к потасовке. Другие пассажиры вмешались, пытаясь разнять драчущихся.

"Уральские авиалинии" в настоящее время проводят тщательное расследование этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и принять соответствующие меры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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