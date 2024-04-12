Готовимся к путешествиям: неотъемлемые предметы в вашем наборе для туризма

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Эксперт по выживанию рассказал, что должно лежать в "тревожном чемоданчике"

1:31
Туризм

В "тревожном чемоданчике", который подготавливают на случай неожиданных обстоятельств, необходимо включить документы, наличные средства, лекарства и другие важные предметы. Об этом рассказал инструктор по выживанию Александр Читая.

Эксперт по выживанию рассказал, что должно лежать в "тревожном чемоданчике"
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

"Прежде всего, важно иметь при себе все личные документы. Чтобы защитить бумаги от влаги, рекомендуется упаковать их в пленку, папку или поместить в специальные водонепроницаемые сумки. Также полезно иметь наличные", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, в составе набора должен быть полностью заряженный мобильный телефон. При этом предпочтительнее выбирать более простые модели.

"Чем сложнее функционал у телефона, тем быстрее он разряжается. В экстренной ситуации нам важно лишь одно — сделать звонок. Поэтому проще — значит лучше. Существуют модели, которые надежно защищены от воды и ударов", — пояснил Александр Читая.

Также рекомендуется включить в набор пищу и воду.

"Сейчас можно приобрести множество сухих продуктов, таких как готовые пайки, вермишель, хлебцы, галеты. Полезно иметь шоколад, гематоген. И, конечно, необходимо иметь запас воды, так как без нее длительное время продержаться невозможно", — добавил эксперт.

Среди одежды следует взять ветровку для защиты от дождя, сменное нижнее белье и носки. Также стоит подумать о термобелье в случае плохой переносимости холода. Кроме того, следует взять спички и ручной фонарь, работающий без батареек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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