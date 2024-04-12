Израиль вводит новую систему ETA для туристов: как это повлияет на ваше путешествие

Израиль введет систему электронных разрешений для въезда туристов, из РФ в том числе

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Израиль планирует внедрить систему электронных разрешений на въезд для туристов из стран, имеющих безвизовый режим, включая Россию. Эту информацию распространила пресс-служба израильского Министерства туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by דודי פרידמן is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Согласно заявлению, Управление регистрации населения и миграции при Министерстве внутренних дел Израиля запустит в 2024 году систему электронного разрешения на въезд (Electronic Travel Authorization, ETA). Это означает, что туристы должны будут предварительно запросить разрешение на въезд в страну. Цель изменений — улучшить процесс пограничного контроля и затронуть туристов из стран с безвизовым режимом.

Планируется, что пилотный проект начнется с граждан США в начале мая. Для других стран точные даты запуска пока не определены, однако предполагается, что с 1 июня 2024 года проект распространится на все страны с безвизовым режимом, включая Российскую Федерацию. До этого момента будут действовать существующие правила въезда.

Пресс-служба уточнила, что ETA не является визой, и соглашение о безвизовом режиме между Израилем и Россией продолжит действовать. Между Израилем и Россией существует безвизовый режим для туристических поездок с 2008 года.

Заявления на получение ETA для посещения Израиля будут приниматься онлайн. Рассмотрение заявок займет до 48 часов, а разрешение будет действительно в течение двух лет и будет стоить 25 шекелей (примерно 600 рублей). Для подачи заявления потребуются заграничный паспорт с сроком действия более полугода от даты выезда из Израиля, билеты туда и обратно, а также туристическая медицинская страховка. Детали будут опубликованы позже, перед началом проекта.

Пресс-служба также сообщила, что для стран с визовым режимом будет введена электронная виза.