Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МО: Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ
Ученые: галлюцинации могут возникать и при отсутствии психических заболеваний
Эксперт Соскин: ПВО Украины неспособно защитить стратегические объекты
Обязательно ли завтракать перед утренней тренировкой?
МО: ВС РФ провели испытания ракеты с территории Капустин Яра
Россиянку поймали с "подарками" из Турции и возбудили уголовное дело
В Белгороде закрылись 2 старейших кинотеатра из-за падения выручки после обстрелов ВСУ
Посольство России смутило заявление Бориса Писториуса
Врач Утюмова: авокадо является самым полезным фруктом
Израиль вводит новую систему ETA для туристов: как это повлияет на ваше путешествие

Израиль введет систему электронных разрешений для въезда туристов, из РФ в том числе

1:59
Туризм

В 2024 году Израиль планирует внедрить систему электронных разрешений на въезд для туристов из стран, имеющих безвизовый режим, включая Россию. Эту информацию распространила пресс-служба израильского Министерства туризма.

Израиль введет систему электронных разрешений для въезда туристов, из РФ в том числе
Фото: commons.wikimedia.org by דודי פרידמן is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Согласно заявлению, Управление регистрации населения и миграции при Министерстве внутренних дел Израиля запустит в 2024 году систему электронного разрешения на въезд (Electronic Travel Authorization, ETA). Это означает, что туристы должны будут предварительно запросить разрешение на въезд в страну. Цель изменений — улучшить процесс пограничного контроля и затронуть туристов из стран с безвизовым режимом.

Планируется, что пилотный проект начнется с граждан США в начале мая. Для других стран точные даты запуска пока не определены, однако предполагается, что с 1 июня 2024 года проект распространится на все страны с безвизовым режимом, включая Российскую Федерацию. До этого момента будут действовать существующие правила въезда.

Пресс-служба уточнила, что ETA не является визой, и соглашение о безвизовом режиме между Израилем и Россией продолжит действовать. Между Израилем и Россией существует безвизовый режим для туристических поездок с 2008 года.

Заявления на получение ETA для посещения Израиля будут приниматься онлайн. Рассмотрение заявок займет до 48 часов, а разрешение будет действительно в течение двух лет и будет стоить 25 шекелей (примерно 600 рублей). Для подачи заявления потребуются заграничный паспорт с сроком действия более полугода от даты выезда из Израиля, билеты туда и обратно, а также туристическая медицинская страховка. Детали будут опубликованы позже, перед началом проекта.

Пресс-служба также сообщила, что для стран с визовым режимом будет введена электронная виза.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Последние материалы
ФРГ призывает своих граждан покинуть Иран
Мозг человека оказался способен защищать себя от старения: открытие ученых из США
Сладости вместо снотворного: какие десерты будут способствовать нормальному сну
Глава ФЛГР Вяльбе посоветовала некой лыжнице больше заниматься спортом, а не сидеть в соцсетях
Народные методы борьбы с колорадским жуком
Иран заявил, что подвергнет атаке американских военных в случае вмешательства США
"Бюллетень кинопрокатчика": В "Холопе 3" будут перевоспитывать семью
Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, стоит изложить его на бумаге
Фрегат FREMM не выдержал схватки в Красном море
Уролог Винникова: после достижения 50-летнего возраста мужчинам рекомендуется проходить проверку на рак простаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников