Этикет в Ирландии: не касайтесь Молли Мэлоун и не употребляйте алкоголь на улицах Дублина

Статуя Молли Мэлоун: спорная традиция и правила поведения в Ирландии

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ирландии преобладает атмосфера дружелюбия и гостеприимства, но некоторые виды поведения туристов вызывают беспокойство среди местных жителей. Жители страны призывают путешественников отказаться от одной из наиболее спорных туристических традиций — трогать груди статуи Молли Мэлоун.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen is licensed under CC0

Статуя Молли Мэлоун, установлена на Саффолк-стрит в центре Дублина, изображает вымышленного рыбака-торговца и героиню знаменитой песни.

Певица Тилли Крипвелл начала кампанию, направленную на прекращение "мизогинистической" традиции трогания груди статуи в надежде на удачу.

"Многие люди шумят вокруг, целуют ее в щеку и, что еще хуже, трогают ее грудь. Это неприемлемо". — отметила Крипвелл.

Из-за такой практики область груди статуи приобрела бронзовый оттенок, отличный от остальной части. Власти Дублина рассматривают возможность принятия мер для предотвращения подобного поведения по отношению к произведению искусства, установленному в 1988 году в честь тысячелетия Дублина.

Кроме того, существуют другие советы по этике, которые стоит учитывать, находясь в Ирландии:

Не употребляйте алкоголь на улицах Дублина

Хотя это не запрещено на всей территории Ирландии, питье алкоголя в общественных местах запрещено в городе Дублин. Нарушители могут лишиться напитков, быть удалены с места происшествия или оштрафованы на сумму до 500 евро. Во время празднования Дня Святого Патрика полиция особенно строга: в прошлые годы было конфисковано 150 бочек алкоголя только в районе Темпл Бар. Поэтому стоит быть осторожнее, даже мелкое нарушение может повлечь неприятные последствия.

Дайте "пинте" Guinness "установиться"

Если начать пить пиво сразу после налива, вы не получите полного удовольствия от его вкуса. Истинная ирландская традиция заключается в том, чтобы дать пиву "установиться" в течение минуты или двух, чтобы более темная жидкость успокоилась под густой пеной. Только так вы сможете насладиться настоящим вкусом пинты Guinness с белой пенной и неповторимым ароматом.