Комфорт в пути: Стамбул внедряет программу собак-терапевтов в аэропорту

В Стамбуле приняли нетрадиционный подход к поддержке путешественников, столкнувшихся с беспокойством во время своих поездок. Для этой цели были привлечены собаки-терапевты, которые теперь служат в аэропорту. Эти обученные питомцы ходят по терминалу вместе с сопровождающими и готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Их можно легко узнать по их униформе и бейджам.
Собак-терапевтов тренировали несколько месяцев на интенсивных занятиях. Они учились не отвлекаться на различные раздражители во время терапии. Кроме того, у этих животных есть удивительные способности. Например, бордер-колли по имени Алита обладает особенным целительным взглядом, который помогает снять тревогу, отвлечься от негативных мыслей и успокоиться.
Данный проект ещё не до конца реализован и будет расширяться, если пассажиры оценят положительный вклад этих необычных сотрудников в создание комфортных условий в аэропорту.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.