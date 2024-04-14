Комфорт в пути: Стамбул внедряет программу собак-терапевтов в аэропорту

Собаки-терапевты в аэропорту Стамбула: новый уровень комфорта для пассажиров

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Стамбуле приняли нетрадиционный подход к поддержке путешественников, столкнувшихся с беспокойством во время своих поездок. Для этой цели были привлечены собаки-терапевты, которые теперь служат в аэропорту. Эти обученные питомцы ходят по терминалу вместе с сопровождающими и готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Их можно легко узнать по их униформе и бейджам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ron Armstrong is licensed under CC BY 2.0

Собак-терапевтов тренировали несколько месяцев на интенсивных занятиях. Они учились не отвлекаться на различные раздражители во время терапии. Кроме того, у этих животных есть удивительные способности. Например, бордер-колли по имени Алита обладает особенным целительным взглядом, который помогает снять тревогу, отвлечься от негативных мыслей и успокоиться.

Данный проект ещё не до конца реализован и будет расширяться, если пассажиры оценят положительный вклад этих необычных сотрудников в создание комфортных условий в аэропорту.