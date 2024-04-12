Больше 6 млрд рублей на туризм: российские регионы получат историческую субсидию в 2024 году

В 2024 году регионы России получат общую субсидию в размере свыше 6 миллиардов рублей на развитие сферы туризма. Об этом заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников в ходе совещания, посвященного подготовке к предстоящему летнему туристическому сезону.
Представитель ведомства отметил, что помимо расширения номерного фонда, регионы должны гарантировать готовность существующих гостиниц и инфраструктуры. Определены конкретные меры, которые будут финансироваться указанными средствами, включая разработку туристических маршрутов, устройство центров городов, создание достопримечательностей и развитие пляжей.
Эти инициативы способствуют стимулированию местной экономики и формированию новых рабочих мест.
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