Больше 6 млрд рублей на туризм: российские регионы получат историческую субсидию в 2024 году

Регионы России получат свыше 6 млрд. рублей на развитие туризма

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году регионы России получат общую субсидию в размере свыше 6 миллиардов рублей на развитие сферы туризма. Об этом заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников в ходе совещания, посвященного подготовке к предстоящему летнему туристическому сезону.

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Представитель ведомства отметил, что помимо расширения номерного фонда, регионы должны гарантировать готовность существующих гостиниц и инфраструктуры. Определены конкретные меры, которые будут финансироваться указанными средствами, включая разработку туристических маршрутов, устройство центров городов, создание достопримечательностей и развитие пляжей.

Эти инициативы способствуют стимулированию местной экономики и формированию новых рабочих мест.