Авиабилеты за 170 рублей: таиланд запустил акцию к тайскому новому году

Таиланд предлагает авиабилеты за 170 рублей

Местная авиакомпания Thai Vietjet приготовила подарок для туристов к наступающему тайскому новому году. Они запустили специальную акцию, предлагая скидки на авиабилеты как внутри Таиланда, так и за его пределами. Цены стартуют от 67 бат (примерно 170 рублей).

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Эта распродажа будет доступна до 13 апреля, но самый главный праздник — Сонгкран — начинается уже 16 апреля. Однако для туристов нет необходимости спешить, поскольку специальные тарифы будут действовать до конца года, до 31 декабря.

Под акцией туристы смогут выбирать между различными направлениями, включая перелеты от Бангкока до Пхукета, Краби, Сураттхани, Чиангмая и многих других городов. Также предоставляется возможность отправиться за границу в такие страны, как Вьетнам, Китай, Камбоджа, Сингапур и даже Япония.

Не существует ограничений для иностранных туристов, поэтому каждый может воспользоваться этим предложением. Билеты можно приобрести через веб-сайт авиакомпании или мобильное приложение Vietjet Air. Важно иметь международную пластиковую карту, действующую за пределами страны.