Авиабилеты за 170 рублей: таиланд запустил акцию к тайскому новому году

Местная авиакомпания Thai Vietjet приготовила подарок для туристов к наступающему тайскому новому году. Они запустили специальную акцию, предлагая скидки на авиабилеты как внутри Таиланда, так и за его пределами. Цены стартуют от 67 бат (примерно 170 рублей).

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported