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Бали в тревоге: лихорадка денге наступает! Важные меры предосторожности для туристов

На Бали быстро распространяется лихорадка денге

1:58
Туризм

Власти здравоохранения на Бали предупредили туристов о быстром распространении лихорадки денге после резкого увеличения числа случаев этого инфекционного заболевания. За последний месяц количество зараженных в районе Бангли Ридженси возросло на 65%, достигнув 119 случаев, как сообщает издание The Bali Sun.

На Бали быстро распространяется лихорадка денге
Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лихорадка денге, опасное заболевание, передаваемое комарами, в редких случаях может иметь фатальные последствия. Однако благодаря оперативной медицинской помощи серьезные осложнения удалось предотвратить, заявила глава Службы здравоохранения Бангли, И Ньоман Арсана.

Она выразила признательность медицинскому персоналу за спасение жизней многих пациентов.

Для борьбы с распространением комаров-переносчиков вируса и предотвращения пандемии принимаются меры, такие как туманное опрыскивание и удаление стоячей воды из водоемов. Туристам также рекомендуется принимать простые, но эффективные меры предосторожности, включая использование репеллентов с DEET, пикаридином или IR3535, ношение защитной одежды и применение противомоскитных сеток.

Важно помнить о лихорадке денге при посещении тропических стран. Симптомы этого инфекционного заболевания могут проявиться через 4-10 дней после укуса комара и варьировать от легких, напоминающих простуду, до серьезных, требующих немедленного обращения к врачу, таких как сильная боль в животе, кровотечения и затрудненное дыхание.

В случае подозрения на инфекцию туристам рекомендуется обращаться в медицинские учреждения Бали, прежде всего, в больницы BIMC или Силоам. Также можно принять самостоятельные меры помощи организму, такие как отдых, питье много жидкости и использование парацетамола для облегчения боли, при этом стоит избегать применения нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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