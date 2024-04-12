Деловой туризм в Москве: новые возможности с Китаем, Индией и регионами Ближнего Востока, планы на 2024 год

Москва планирует увеличить объем программ делового туризма с Китаем, Индией и другими странами

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планы московской администрации на ближайшие годы включают расширение работы в сфере делового туризма. Согласно информации, предоставленной Агентством городских новостей "Москва", в 2024 году столица планирует увеличить объем программ делового туризма с Китаем, Индией, регионами Ближнего Востока и странами Юго-Восточной Азии.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Представители туристической индустрии отмечают, что Москва уже имеет значительный опыт в работе с деловыми туристами из разных стран мира. В прошлом году в столице прошло множество деловых мероприятий, что станет отличным стимулом для дальнейшего развития этого сектора.

Список потенциальных партнеров Москвы в области делового туризма составлен на основе данных Министерства иностранных дел РФ. В него входят страны, которые считаются дружественными для России, включая Китай, Индию, регионы Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Экономические показатели и размер рынка играют ключевую роль при выборе партнеров.

По словам председателя комитета по туризму Москвы Евгения Козлова, в 2023 году среди бизнес-туристов, посетивших Москву, были представители различных регионов России, а также Китая, Турции, Индии и других стран. Он подчеркнул, что деловой туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития индустрии.