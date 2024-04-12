Эффективные решения: что делать, если вы опаздываете на самолет

Как поступить, если вы опоздали на рейс

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опоздание на рейс самолета — как поступить и что делать?

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Каждый путешественник должен помнить, что прибывать в аэропорт нужно за два или три часа до вылета рейса, когда начинается регистрация, завершающаяся за час до вылета. При онлайн-регистрации важно прибыть на 45 минут раньше.

Регистрация

Если вы опоздали на регистрацию, сразу обратитесь к стойке для опоздавших. Возможно, вам предложат экспресс-регистрацию, но она может быть платной.

Если стойки для опоздавших нет, найдите представителя авиакомпании и объясните ситуацию. Возможно, предложат решение или поменять билет.

Посадка

Опоздание на посадку в самолет часто встречается. Учтите, что даже если самолет еще не вылетел, на борт вас не пустят. Могут предложить поменять билет на другой рейс с оплатой штрафа.

Стыковочный рейс

Последствия опоздания на стыковочный рейс зависят от причины. Если опоздание ваша вина из-за короткого времени между рейсами, компенсации не предусмотрены.

Если задержка была по вине авиакомпании, возможно, поменяют билет, особенно если оба рейса оформлены одним билетом. В этом случае дополнительной оплаты не потребуется. Если следующий рейс запланирован на поздний срок, перевозчик обязан предоставить гостиницу и питание. Доставка багажа осуществляется бесплатно.

Если вы приобрели билет на пересадку самостоятельно и опоздали, возможны компенсации или льготные условия по усмотрению авиакомпании.