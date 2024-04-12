Откройте для себя величие Петербурга: топ достопримечательностей города

10 самых красивых мест Санкт-Петербурга

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северная столица представляет собой идеальное место для туристов, где каждый уголок города является уникальной достопримечательностью. Для полного ознакомления с прелестями Петербурга даже выходных может быть недостаточно — потребуется несколько дней.

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В этом обзоре мы собрали список наиболее впечатляющих мест, которые стоит посетить туристам в этом сезоне.

Исаакиевский собор

Этот величественный архитектурный памятник Санкт-Петербурга был возводим целых 40 лет. Несмотря на время и исторические перемены, собор сохранил свою первозданную красоту, задуманную его создателем, архитектором Огюстом Монферраном.

Невский проспект

Обязательно следует включить в свой маршрут знаменитый Невский проспект — символ Петербурга эпох петровской и пушкинской России. Здесь находятся такие знаковые сооружения, как дом компании "Зингер", Казанский собор, Литературное кафе, предоставляющие множество впечатлений и вариантов для отдыха.

Михайловский дворец

Посетив Русский музей в Санкт-Петербурге, каждый турист обязательно должен заглянуть в главное его здание — Михайловский дворец. Здесь собраны уникальные экспонаты, включая произведения искусства и редкие коллекции монет. Также стоит посетить и другие здания музея, где представлены дополнительные экспозиции.

Памятник Чижику-Пыжику

Песня о Чижике-Пыжике известна многим, но встретить этого пернатого вживую могут лишь гости Санкт-Петербурга. Небольшая скульптура птички находится рядом с Императорским училищем права, где некогда учились те, кого называли "чижиками-пыжиками".

Петропавловская крепость

Это историческое место является сердцем Санкт-Петербурга, его колыбелью. Именно здесь началась история нового города, заложенного Петром I. Посетив Петропавловский собор, можно окунуться в атмосферу уникальной истории, связанной с погребальными памятниками российских императоров.

Эрмитаж

Приезжая в Санкт-Петербург, нельзя пройти мимо Эрмитажа — одного из самых значимых музеев мира, в котором хранится свыше трех миллионов экспонатов.

Мариинский театр

Чтобы прочувствовать атмосферу эпохи Пушкина, следует посетить знаменитую Мариинку. Посещение спектакля или балета станет по-настоящему захватывающим опытом.

Кунсткамера

Этот музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, известный также как Кунсткамера, предлагает уникальную коллекцию артефактов и аномалий, включая кабинет анатомических редкостей.

Крейсер "Аврора"

Этот исторический корабль-музей, прославленный своим участием в революционных событиях, остается одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.