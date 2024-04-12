Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Mercedes-Benz EQS Sedan обновляется на 2025 год: новый дизайн и увеличение емкости батареи
В Сети появился трейлер новой летней комедии "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным в главных ролях
Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС
Роулинг намекнула, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон
Как выбрать коврик для ванной комнаты
Как сделать почву в огороде плодородной без удобрений
Итальянский шеф-повар рассказал, как получить идеальную пасту аль-денте
Избавляемся от грибка ногтей на ногах: натуральные методы
Тренер посоветовала, как развить выносливость в плавании
Откройте для себя величие Петербурга: топ достопримечательностей города

10 самых красивых мест Санкт-Петербурга

2:44
Туризм

Северная столица представляет собой идеальное место для туристов, где каждый уголок города является уникальной достопримечательностью. Для полного ознакомления с прелестями Петербурга даже выходных может быть недостаточно — потребуется несколько дней.

10 самых красивых мест Санкт-Петербурга
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этом обзоре мы собрали список наиболее впечатляющих мест, которые стоит посетить туристам в этом сезоне.

Исаакиевский собор
Этот величественный архитектурный памятник Санкт-Петербурга был возводим целых 40 лет. Несмотря на время и исторические перемены, собор сохранил свою первозданную красоту, задуманную его создателем, архитектором Огюстом Монферраном.

Невский проспект
Обязательно следует включить в свой маршрут знаменитый Невский проспект — символ Петербурга эпох петровской и пушкинской России. Здесь находятся такие знаковые сооружения, как дом компании "Зингер", Казанский собор, Литературное кафе, предоставляющие множество впечатлений и вариантов для отдыха.

Михайловский дворец
Посетив Русский музей в Санкт-Петербурге, каждый турист обязательно должен заглянуть в главное его здание — Михайловский дворец. Здесь собраны уникальные экспонаты, включая произведения искусства и редкие коллекции монет. Также стоит посетить и другие здания музея, где представлены дополнительные экспозиции.

Памятник Чижику-Пыжику
Песня о Чижике-Пыжике известна многим, но встретить этого пернатого вживую могут лишь гости Санкт-Петербурга. Небольшая скульптура птички находится рядом с Императорским училищем права, где некогда учились те, кого называли "чижиками-пыжиками".

Петропавловская крепость
Это историческое место является сердцем Санкт-Петербурга, его колыбелью. Именно здесь началась история нового города, заложенного Петром I. Посетив Петропавловский собор, можно окунуться в атмосферу уникальной истории, связанной с погребальными памятниками российских императоров.

Эрмитаж
Приезжая в Санкт-Петербург, нельзя пройти мимо Эрмитажа — одного из самых значимых музеев мира, в котором хранится свыше трех миллионов экспонатов.

Мариинский театр
Чтобы прочувствовать атмосферу эпохи Пушкина, следует посетить знаменитую Мариинку. Посещение спектакля или балета станет по-настоящему захватывающим опытом.

Кунсткамера
Этот музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, известный также как Кунсткамера, предлагает уникальную коллекцию артефактов и аномалий, включая кабинет анатомических редкостей.

Крейсер "Аврора"
Этот исторический корабль-музей, прославленный своим участием в революционных событиях, остается одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Последние материалы
10 самых красивых мест Санкт-Петербурга
Избавляемся от грибка ногтей на ногах: натуральные методы
Тренер посоветовала, как развить выносливость в плавании
Вышел трейлер новогодней семейной комедии с Нагиевым и Богатыревым
Зендея Коулман рассказала о съемках в постельных сценах с двумя мужчинами
Продажи электромобилей BMW растут, превосходя конкурентов в первом квартале
Врач Воробьёв: рак щитовидки может проявляться потерей веса и кашлем
Можно ли клеить новые обои на старые — ответ на этот вопрос зависит от типа обоев
Питомцы для богатых: четыре самые дорогие породы кошек в мире
Что делать, если рассада томатов стала вытягиваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников