Откройте для себя величие Петербурга: топ достопримечательностей города

Северная столица представляет собой идеальное место для туристов, где каждый уголок города является уникальной достопримечательностью. Для полного ознакомления с прелестями Петербурга даже выходных может быть недостаточно — потребуется несколько дней.
В этом обзоре мы собрали список наиболее впечатляющих мест, которые стоит посетить туристам в этом сезоне.
Исаакиевский собор
Этот величественный архитектурный памятник Санкт-Петербурга был возводим целых 40 лет. Несмотря на время и исторические перемены, собор сохранил свою первозданную красоту, задуманную его создателем, архитектором Огюстом Монферраном.
Невский проспект
Обязательно следует включить в свой маршрут знаменитый Невский проспект — символ Петербурга эпох петровской и пушкинской России. Здесь находятся такие знаковые сооружения, как дом компании "Зингер", Казанский собор, Литературное кафе, предоставляющие множество впечатлений и вариантов для отдыха.
Михайловский дворец
Посетив Русский музей в Санкт-Петербурге, каждый турист обязательно должен заглянуть в главное его здание — Михайловский дворец. Здесь собраны уникальные экспонаты, включая произведения искусства и редкие коллекции монет. Также стоит посетить и другие здания музея, где представлены дополнительные экспозиции.
Памятник Чижику-Пыжику
Песня о Чижике-Пыжике известна многим, но встретить этого пернатого вживую могут лишь гости Санкт-Петербурга. Небольшая скульптура птички находится рядом с Императорским училищем права, где некогда учились те, кого называли "чижиками-пыжиками".
Петропавловская крепость
Это историческое место является сердцем Санкт-Петербурга, его колыбелью. Именно здесь началась история нового города, заложенного Петром I. Посетив Петропавловский собор, можно окунуться в атмосферу уникальной истории, связанной с погребальными памятниками российских императоров.
Эрмитаж
Приезжая в Санкт-Петербург, нельзя пройти мимо Эрмитажа — одного из самых значимых музеев мира, в котором хранится свыше трех миллионов экспонатов.
Мариинский театр
Чтобы прочувствовать атмосферу эпохи Пушкина, следует посетить знаменитую Мариинку. Посещение спектакля или балета станет по-настоящему захватывающим опытом.
Кунсткамера
Этот музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, известный также как Кунсткамера, предлагает уникальную коллекцию артефактов и аномалий, включая кабинет анатомических редкостей.
Крейсер "Аврора"
Этот исторический корабль-музей, прославленный своим участием в революционных событиях, остается одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.