Предотвращение алкогольного пьянства: как новый закон изменит правила продажи алкоголя в российских аэропортах

Пассажиров внутренних авиарейсов лишили доступа к недорогому алкоголю

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В настоящее время в российских аэропортах существуют магазины беспошлинной торговли в зонах как международных, так и внутренних рейсов, однако приобрести алкоголь возможно только при вылете за границу. Министерство Финансов выдвинуло инициативу разрешить продажу алкоголя в магазинах дьюти-фри в зонах ожидания внутренних авиарейсов.

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Законопроект был рассмотрен Комитетом Государственной Думы по экономической политике 11 апреля. Однако его обсуждение было отложено до дальнейшего обсуждения с участием представителей авиакомпаний, Министерства Транспорта, Ространснадзора и других соответствующих органов. Представители Министерства Внутренних Дел на заседании высказали мнение, что проблему алкоголизма на борту самолетов можно решить, упаковав напитки в специальные сейфпакеты, которые невозможно вскрыть во время полета. Кроме того, они предложили ограничить продажу алкоголя только в зонах прилета внутренних рейсов. Этот вариант получил поддержку депутатов.

Введение изменений направлено на поддержку аэропортов и увеличение их доходов. С 2014 года, после введения санкций против России, количество пассажиров на международных рейсах сократилось, что привело к снижению прибыли магазинов дьюти-фри в российских аэропортах. Пандемия только усугубила ситуацию, и в 2023 году оборот точек беспошлинной торговли уменьшился на 64% по сравнению с 2019 годом.

Для поддержки бизнеса и увеличения доходов аэропортов Минфин разработал законопроект, позволяющий магазинам дьюти-фри в зонах внутренних рейсов международных аэропортов продавать алкоголь. В настоящее время такая торговля возможна только после прохождения таможенного контроля перед международными рейсами.

Законопроект предлагает временно, до 30 июня 2026 года, разрешить продажу алкоголя в зонах вылета и прилета в международных аэропортах для пассажиров внутренних рейсов. Это касается залов ожидания вылета и мест выдачи багажа.

Основная цель законопроекта — поддержать магазины дьюти-фри, но важно также предотвратить возможные случаи алкогольного пьянства и беспорядков на борту самолетов. МВД выразило поддержку концепции законопроекта, однако настаивает на его доработке. По их мнению, необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы предотвратить потребление алкоголя во время полета.

Депутаты согласились с необходимостью поддержать магазины дьюти-фри, однако подчеркнули важность разработки мер по предотвращению алкогольного пьянства на борту. Предстоит дальнейшее обсуждение законопроекта с участием заинтересованных сторон и выяснение его возможных экономических последствий.