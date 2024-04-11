Развитие туризма: большой Алтай становится главной достопримечательностью России

В России будет создана новая огромная туристическая зона

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России скоро появится огромная туристическая зона, которая будет работать круглый год.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В рамках проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в макротерриторию "Большой Алтай" войдут Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область. Замдиректор Института Генплана Москвы Николай Кикава отметил, что для развития этих трех сибирских регионов до 2030 года необходимо учитывать интересы как гостей, так и местных жителей.

Сетевые пользователи могут предложить свои идеи по развитию "Большого Алтая" на платформе "Мой город" до конца апреля. Кроме того, разработчики также работают над такими схемами, как "Большой Урал", "Большая Волга", "Русский Север и Арктика", "Русская Балтика" и "Восточный Юг России".

Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства РФ, отметил: "Туризм открывает новые перспективы развития для всех регионов, служит точкой роста. Россия перешла от зависимости от отдыха за границей к популярности отдыха в родной стране. Внутренний туристический поток растет, в прошлом году он превысил уровень до пандемии и достиг 78 миллионов турпоездок, что на 21 процент больше, чем в 2022 году. Нам необходимо ускорить наращивание туристической инфраструктуры, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан".