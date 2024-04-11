Осторожно на Шри-Ланке: строгие правила и традиции, которые нельзя нарушать

Туристов могут депортировать со Шри-Ланки за обиду обезьян

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шри-Ланка, остров, который привлекает путешественников своими золотистыми пляжами, древними руинами, ароматными чайными плантациями и буддийскими святынями, ежегодно привлекает множество туристов, желающих окунуться в атмосферу спокойствия, экзотики и духовности.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, как и везде, на Шри-Ланке существуют строгие правила и традиции, которые туристы должны уважать. Несоблюдение некоторых из них может привести к депортации.

Обезьяны на Шри-Ланке считаются священными животными, и к ним следует проявлять уважение. Запрещается обижать, дразнить или бросать в них предметы. Если обезьяны становятся навязчивыми, туристам рекомендуется оставаться спокойными и не проявлять агрессии. Буддизм, основная религия на острове, требует глубокого уважения к статуям Будды, и фотографирование спиной к этим статуям считается крайне оскорбительным.