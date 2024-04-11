Илья Варламов* об особенностях путешествия в Королевство Бутан

Известный путешественник и специалист по городскому ландшафту и туризму Илья Варламов* (признан иноагентом в России) рассказал о специфике туристического путешествия в Бутан.
Его главное мнение заключается в том, что это очень дорогая страна, в которой стоит побывать
Он отмечает, что Бутан — дорогая страна для туристов, поскольку туризм контролируется государством, которое ввело высокие налоги на въезд и использует такую политику для снижения количества туристов и одновременно получения стабильного дохода.
Для получения визы необходимо купить тур, часть денег идет на бесплатные школы и больницы. Правительство привлекает богатых туристов и стремится развивать промышленность. Основной источник дохода Бутана — продажа электричества в Индию.
Дома в Бутане имеют традиционный трехэтажный дизайн с различными функциями. Варламов отмечает, что в городах Бутана мало машин и нет уличной рекламы, вывески обычно имеют синий или зеленый цвет с белыми надписями.
Несмотря на запрет курения, многие люди в Бутане курят, и есть недовольные, которые не хотят носить национальные костюмы.
В целом, Бутан — очень закрытая автаркическая страна с удивительными по красоте видами Гималаев и буддистских монастырей.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.