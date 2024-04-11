Илья Варламов* об особенностях путешествия в Королевство Бутан

Особенности путешествия в Бутан

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный путешественник и специалист по городскому ландшафту и туризму Илья Варламов* (признан иноагентом в России) рассказал о специфике туристического путешествия в Бутан.

Фото: commons.wikimedia.org by Göran Höglund (Kartläsarn)

Его главное мнение заключается в том, что это очень дорогая страна, в которой стоит побывать

Он отмечает, что Бутан — дорогая страна для туристов, поскольку туризм контролируется государством, которое ввело высокие налоги на въезд и использует такую политику для снижения количества туристов и одновременно получения стабильного дохода.

Для получения визы необходимо купить тур, часть денег идет на бесплатные школы и больницы. Правительство привлекает богатых туристов и стремится развивать промышленность. Основной источник дохода Бутана — продажа электричества в Индию.

Дома в Бутане имеют традиционный трехэтажный дизайн с различными функциями. Варламов отмечает, что в городах Бутана мало машин и нет уличной рекламы, вывески обычно имеют синий или зеленый цвет с белыми надписями.

Несмотря на запрет курения, многие люди в Бутане курят, и есть недовольные, которые не хотят носить национальные костюмы.

В целом, Бутан — очень закрытая автаркическая страна с удивительными по красоте видами Гималаев и буддистских монастырей.